O presidente da câmara da Madalena, onde no sábado encalhou o único ferryboat que fazia a ligação entre o Pico, Faial e São Jorge, nos Açores, está preocupado com a paragem no transporte de carros entre as três ilhas que vai durar, pelo menos, 2 meses.

O segundo ferryboat que fazia a ligação está por estes meses a ser reparado, em doca seca, e só em março estará pronto, pelo que, com o encalhe do navio Mestre Simão, José António Soares adianta à TSF que as ilhas ficam com um problema complicado.

Mantém-se apenas o transporte com navios de passageiros e o autarca sublinha que o ferryboat ia quase sempre cheio de viaturas de empresas ou mesmo turistas, pelo que estamos perante um "constrangimento muito grande e um grande problema".

Outro presidente de câmara da ilha do Pico, Mark Silveira, desdramatiza, no entanto, o problema. O autarca de São Roque do Pico defende que este triângulo de ilhas dos Açores viveu muito tempo sem ferrys e o problema não será grave se durar apenas 2 meses.

As autoridades já abriram um inquérito para perceber o que se passou neste acidente com o ferryboat Mestre Simão.

Não houve feridos, mas o navio continua encalhado e não há certezas se será possível possível rebocá-lo, solução ideal, ou se os estragos na estrutura obrigarão a outro tipo de trabalhos como a desmantelamento no local.