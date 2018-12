OLX desmente anúncio de venda de peças do helicóptero. INEM recusa agora comentar caso

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tem identificados os furtos das peças do helicóptero que caiu em Valongo, mas só após se concluírem os funerais das quatro vítimas irá agir. A agência Lusa contactou fonte do INEM por causa de peças do Agusta A109S que tinham surgido à venda no site OLX, já depois de várias pessoas terem afirmado que "teriam estado no local" onde o helicóptero se despenhou, na Serra de Santa Justa, em Valongo, no distrito do Porto, e retirado peças da aeronave.

Contactada pela agência Lusa, fonte do gabinete de relações públicas do INEM informou que a "decisão de avançar com uma queixa contra os autores quer do furto quer da tentativa de venda na internet está adiada até à conclusão dos funerais das vítimas". Mas à TSF, outra fonte refere agora que não vai comentar o caso porque a prioridade da instituição é recuperar a equipa da tragédia.

OLX desmente anúncio

Entretanto, a plataforma de venda na internet desmentiu que tenha sido colocado qualquer anúncio para a venda de peças do Helicóptero do INEM que se despenhou em Valongo.

"A imagem que foi divulgada nas redes sociais foi editada e manipulada. O anúncio nunca esteve ativo na plataforma", garantiu à TSF fonte do OLX.

A queda do helicóptero, no sábado, em Valongo, provocou a morte a quatro pessoas - dois pilotos, um médico e uma enfermeira.

A aeronave em causa é uma Agusta A109S, operada pela empresa Babcock, e regressava à sua base, em Macedo de Cavaleiros, Bragança, após ter realizado uma missão de emergência médica de transporte de uma doente grave para o Hospital de Santo António, no Porto.

