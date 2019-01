Tarde de sexta-feira com demora no regresso a casa

Lisboa - 18:10

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há abrandamentos entre o relógio e Pina Manique.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Pina Manique e Queluz. Na N117 para o Borel há demora na reta do hipermercado.

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há fila entre o nó da Pontinha e o Sr. Roubado. No sentido contrário há fila entre o túnel do Grilo e Odivelas.

Porto - 18:10

Na VCI no sentido Freixo / Arrábida há fila entre o Freixo e a Ponte da Arrábida. Em direção ao Freixo há fila entre Bessa Leite e a saída para as Antas.

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto há fila desde a Ponte de Leça

Na A3 para a VCI há fila desde o nó com a A4.

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

* PONTE 25 DE ABRIL

Devido a trabalhos de reparação das juntas de dilatação a Lusoponte informa que entre os dias 25 e 29 do corrente mês de Janeiro o trânsito fica condicionado a uma via nos seguintes horários:

Na noite de 25 para 26 janeiro (sexta para sábado) no sentidoAlmada / Lisboa entre 22h00 e as 08h00

Na noite de 26 para 27 de Janeiro (sábado para domingo) no sentido Almada / Lisboa entre 22h00 e as 08h00

Na noite de 27 para 28 janeiro (domingo para segunda) no sentido Lisboa / Almada entre as 23h00 e as 06h00

Na noite de 28 para 29 janeiro (segunda para terça) no sentido Lisboa / Almada entre as 23h00 e as 06h00

Lisboa - 18:50

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há abrandamentos entre o relógio e Pina Manique.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Pina Manique e Queluz. Na N117 para o Borel há demora na reta do hipermercado.

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há fila desde a A5 até ao nó de Pina Manique. Mais à frente há paragens entre a zona comercial de Odivelas e o Sr. Roubado. No sentido contrário há fila entre o túnel do Grilo e Odivelas.

Porto - 18:50

Na VCI no sentido Freixo / Arrábida há fila entre o Dragão e a Ponte da Arrábida. Em direção ao Freixo há fila entre a Via Norte e a saída para as Antas.

Trânsito Lento

Na A3 para a VCI há fila desde a estrada da Circunvalação.

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:15

Acidente na CRIL antes do nó de Pina Manique no sentido Algés / Sacavém na via esquerda. Há fila desde o Parque de Campismo de Monsanto

Trânsito Lento

Nos acessos norteà Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há fila entre o relógio e o Campo Grande e depois abrandamentos na chegada a Pina Manique.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Alfragide e a Amadora

Porto - 17:15

Acidente na A1 na zona de Canidelo em direção a sul na via esquerda. Há fila desde o nó da Via Norte na VCI. Na VCI em direção ao Freixo há fila entre a Via Norte e a saída para as Antas.

Trânsito Lento

Na A3 para a VCI há fila desde a estrada da Circunvalação.

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:05

Acidente na CRIL antes do nó de Pina Manique no sentido Algés / Sacavém na via esquerda. Há fila desde o Parque de Campismo de Monsanto

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há abrandamentos na chegada a Pina Manique.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Alfragide e a Amadora

Porto - 17:05

Acidente na A1 na zona de Canidelo em direção a sul na via esquerda. Há fila desde o nó da Via Norte na VCI. Afeta a Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

Trânsito Lento

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde