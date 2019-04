Trânsito difícil em Lisboa e Porto. Veja que estradas estão cortadas devido à neve

Lisboa - 17:41

Trânsito Lento

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios. Pela A5 há demora desde Caselas. No sentido contrário do Eixo há demora entre a zona da Ameixoeira e a ligação ao Túnel do Grilo

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre Benfica e o radar. No sentido contrário há abrandamentos entre o relógio e Pina Manique.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Pina Manique e Queluz.

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há fila entre Alfornelos e o Sr. Roubado. No sentido contrário há paragens entre o Túnel do Grilo e Odivelas.

PUB

Porto - 17:41

Trânsito Lento

Na VCI em direção ao Freixo há fila entre a zona da Afurada na A1 e o nó de Francos. No sentido contrário há paragens entre a Ponte do Freixo e as Antas. Mais à frente fila entre Francos e a Ponte da Arrábida.

Na Av. AEP há fila no sentido Matosinhos / Porto desde a Ponte de Leça.

No final da A3 para a VCI

Zona Centro - 17:40

Devido à Neve na Serra da Estrela estão cortadas em ambos os sentidos:

A N339 entre Sabugueiro e Lagoa Comprida

A N338 entre Loriga e Lagoa Comprida e Lagoa comprida e Piornos

A N338-1 no acesso a Torre.

Lisboa - 17:22

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios. Pela A5 há demora desde Caselas. No sentido contrário do Eixo há demora entre Camarate e a ligação ao Túnel do Grilo

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre Benfica e o radar. No sentido contrário há demora entre o relógio e o Campo Grande.

No IC19 em direção a Sintra há abrandamentos entre Alfragide e Queluz.

Porto - 17:21

Trânsito Lento

Na VCI em direção ao Freixo há fila entre a zona da Afurada na A1 e o nó de Francos. No sentido contrário há paragens entre Bonjoia e o nó da A3

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Zona Centro - 17:15



Devido à Neve na Serra da Estrela estão cortadas em ambos os sentidos:

A N339 entre Sabugueiro e Lagoa Comprida

A N338 entre Loriga e Lagoa Comprida e Lagoa comprida e Piornos

A N338-1 no acesso a Torre.

Lisboa - 16:59

Acidente na Av. da Ponte 25 de Abril junto à saída da A5 em direção a sul. Há fila no Eixo Norte Sul desde Sete Rios. Na A5 há fila desde a Cruz das Oliveiras.

Acidente no Eixo Norte Sul antes da ligação à CRIL no sentido Campolide / Camarate. Só se circula pela via esquerda e há demora desde a Ameixoeira.

Trânsito Lento

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre Benfica e o radar. No sentido contrário há demora entre o relógio e o Campo Grande.

No IC19 em direção a Sintra há abrandamentos entre Alfragide e Queluz.

Porto - 16:59

Trânsito Lento

Na VCI em direção ao Freixo há fila entre a Ponte da Arrábida e Francos. No sentido contrário há paragens entre as Antas e o nó da A3

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto