Acidentes marcam o inicio de tarde em Lisboa

Lisboa - 17:10

Em resolução o acidente no IC19 sob o Viaduto da CREL em direção a Sintra. Ainda há fila desde a zona do radar na 2ª Circular. Afeta a N117 para a Amadora que tem fila desde Alfragide. Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre Benfica e o radar.

Acidente no Eixo Norte Sul em Camarate em direção à CRIL nas duas vias mais à esquerda. A fila antecede os túneis da Ameixoeira

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide.

Porto - 17:10

Trânsito Intenso com abrandamentos

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Lisboa - 16:45

Porto - 16:45

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

