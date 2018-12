Acidente corta IC19 em Lisboa. Acidente na VCI no Porto

Última atualização 20:58

Lisboa - 20:58

IC19 cortado devido a acidente junto à saída para Agualva, Mira Sintra, no sentido Lisboa / Sintra. Alternativa e sair para Agualva e voltar a entrar mais à frente no IC19. Há fila desde Pina Manique. Devido aos trabalhos de limpeza das vias prevê-se que o IC19 seja reaberto dentro de 20 a 30 minutos.

Porto - 20:58

Acidente na VCI junto à saída para as Antas em direção ao Freixo. Há corte de vias direita e central e fila compacta desde o nó de Francos

Lisboa - 20:45

Cortado o IC19 devido a acidente junto à saída para Agualva, Mira Sintra, no sentido Lisboa / Sintra. Alternativas são dadas no local. Há fila desde Pina Manique. Estão a ser efetuados trabalhos de limpeza das vias e prevê-se que a reabertura seja feita dentro de meia hora.

Porto - 20:45

Lisboa - 20:37

Cortado o IC19 devido a acidente antes da saída para o Cacém, no sentido Lisboa / Sintra. Alternativas são dadas no local. Há fila compacta desde Pina Manique

Porto - 20:37

Lisboa - 20:20

Cortado o IC19 devido a acidente antes da saída para o Cacém, no sentido Lisboa / Sintra. Alternativas são dadas no local. Há fila desde a zona de Benfica na 2ª Circular

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Porto - 20:20

Trânsito Intenso com abrandamentos

Na VCI e na Av. AEP nos dois sentidos.

No final da A3 para a VCI

Lisboa - 20:02

Acidente no IC19 junto à saída para o Cacém no sentido Lisboa / Sintra. Há fila desde a zona de Benfica na 2ª Circular

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Porto - 20:02

Trânsito Intenso com abrandamentos

Na VCI e na Av. AEP nos dois sentidos.

No final da A3 para a VCI

Lisboa - 19:35

Acidente no IC19 junto à saída para o Cacém no sentido Lisboa / Sintra. Há fila desde Pina Manique

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na A5 em direção a Cascais há abrandamentos entre o Viaduto Duarte Pacheco e Caselas

Na 2ª Circular em direção a Benfica há paragens entre a zona do Campo Grande e Pina Manique.

Porto - 19:35

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

Na A3 para a VCI há fila desde o nó com a A4

Na VCI em direção à Ponte da Arrábida há paragens entre a Via Norte e a Arrábida. Em direção à Ponte do Freixo há abrandamentos entre Francos e a saída para as Antas.

Lisboa - 19:10

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na A5 em direção a Cascais há abrandamentos entre o Viaduto Duarte Pacheco e o estádio Nacional.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Alfragide e Queluz.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há paragens entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há fila entre o relógio e Pina Manique.

Na N117 para o Borel há demora na reta do hipermercado.

A Radial de Benfica no sentido Sete Rios / Pina Manique está totalmente preenchida.

Porto - 19:10

Trânsito Lento

Na VCI em direção à Ponte da Arrábida há fila entre a Via Norte e a Arrábida. Em direção à Ponte do Freixo há fila entre Francos e a saída para as Antas.

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto há fila desde a Ponte de Leça.

Na A3 para a VCI há fila desde o nó com a A4

Na N14 para a VCI há fila desde a Maia até ligação à VCI

Lisboa - 18:40

Acidente na A8 antes do nó da CREL no sentido Lisboa / Torres Vedras. Há demora a anteceder a zona comercial de Loures.

Acidente no IC19 após o nó da Amadora em direção a Sintra, envolvendo várias viaturas. Há corte das vias esquerda e central e há fila desde a zona do relógio na 2ª Circular. No sentido contrário da 2ª Circular há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. Na N117 para o Borel há demora na reta do hipermercado.

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres. No sentido contrário do Eixo há paragens entre Sete Rios e a saída para a Av. Padre Cruz.

Na A5 em direção a Cascais há abrandamentos entre Caselas e Linda-a-Velha.

Na CRIL no sentido Sacavém / Algés há fila entre o Túnel do grilo e Odivelas.

Porto - 18:40

Não está resolvido o acidente na A1 no nó de Coimbrões no sentido Porto / Lisboa. Ainda há corte de via esquerda e há fila desde o estádio do Dragão na VCI. Em direção à Ponte do Freixo há fila entre o nó de Francos e a saída para as Antas.

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto há fila desde a Ponte de Leça.

Na A3 para a VCI há fila desde o nó com a A4

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Na N14 para a VCI há fila desde a Maia até ligação à VCI

Lisboa - 18:10

Acidente no IC19 após o nó da Amadora em direção a Sintra, envolvendo várias viaturas. Há corte das vias esquerda e central e há fila desde a zona do relógio na 2ª Circular. No sentido contrário da 2ª Circular há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. Na N117 para o Borel há demora na reta do hipermercado.

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres. No sentido contrário do Eixo há paragens entre Sete Rios e a saída para a Av. Padre Cruz.

Na A5 em direção a Cascais há abrandamentos entre Caselas e Linda-a-Velha.

Porto - 18:10

Não está resolvido o acidente na A1 no nó de Coimbrões no sentido Porto / Lisboa. Ainda há corte de via esquerda e há fila desde o estádio do Dragão na VCI. Em direção à Ponte do Freixo há fila entre o nó de Francos e a saída para as Antas.

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

Na A3 para a VCI há fila desde a Circunvalação

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Lisboa - 17:45

Acidente no IC19 após o nó da Amadora em direção a Sintra. Há corte das vias esquerda e central e há fila desde a zona do relógio na 2ª Circular. No sentido contrário da 2ª Circular há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. Na N117 para o Borel há demora na reta do hipermercado.

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide. No sentido contrário do Eixo há paragens entre Sete Rios e a saída para a Av. Padre Cruz.

Na A5 em direção a Cascais há abrandamentos entre Caselas e Linda-a-Velha.

Porto - 17:45

Acidente na A1 no nó de Coimbrões no sentido Porto / Lisboa. Só se circula pela berma e há fila desde o Viaduto do Amial na VCI. Em direção à Ponte do Freixo há fila entre o nó de Francos e a saída para as Antas.

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

Na A3 para a VCI há fila desde a Circunvalação

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Lisboa - 17:35

Acidente no IC19 após o nó da Amadora em direção a Sintra. Há fila desde a Pina Manique.

Acidente no final da 2ª Circular em Pina Manique no sentido aeroporto / Benfica. Há paragens desde a zona do relógio. No sentido contrário há fila entre as Torres de Lisboa e o radar.

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Porto - 17:35

Acidente na A1 no nó de Coimbrões no sentido Porto / Lisboa. Só se circula pela berma e há fila desde o Viaduto do Amial na VCI. Em direção à Ponte do Freixo há fila entre o nó de Francos e a saída para as Antas.

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

Na A3 para a VCI há fila desde a Circunvalação

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Lisboa - 17:10

Acidentes no IC19 um após o nó da Amadora e o outro antes da saída para o Cacém, ambos em direção a Sintra. Há fila desde a Pina Manique.

Acidente no final da 2ª Circular em Pina Manique no sentido aeroporto / Benfica. Há paragens desde a zona do relógio. No sentido contrário há fila entre as Torres de Lisboa e o radar.

Porto - 17:10

Acidente na A1 no nó de Coimbrões no sentido Porto / Lisboa. Só se circula pela berma e há fila desde o nó da Via Norte na VCI.

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Lisboa - 16:55

Acidentes no IC19 um antes da saída para o Cacém outro após o nó da Amadora, ambos em direção a Sintra. Há fila desde a Buraca.

Acidente no final da 2ª Circular em Pina Manique no sentido aeroporto / Benfica. Há paragens desde a zona do Campo Grande. No sentido contrário há fila entre as Torres de Lisboa e o radar.

Porto - 16:55

Acidente na A1 no nó de Coimbrões no sentido Porto / Lisboa. Há corte de via esquerda e fila desde o nó de Francos na VCI