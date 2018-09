Caos nas saídas de Lisboa. Todos os acessos condicionados

Lisboa - 18:12

Acidente a meio da Ponte Vasco da Gama em direção a sul. Há fila desde o início do tabuleiro. Afeta a ligação da 2ª Circular à CRIL em Sacavém com fila desde a zona da Encarnação e a CRIL tem fila desde o Túnel do Grilo até à Vasco da Gama. Ainda na CRIL no sentido Algés / Sacavém há paragens entre os túneis de Benfica e Olival Basto.

Trânsito Lento

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Telheiras. A A5 tem demora desde Linda-a-Velha. (Todas as artérias de Lisboa que tenham acesso à Ponte estão muito demoradas)

No Eixo Norte Sul em direção a norte há fila desde a Ameixoeira até ligação à CRIL

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila desde Pina Manique até à zona do radar. No sentido contrário há abrandamentos entre o relógio e Pina Manique.

No IC19 para Sintra há fila entre Alfragide e Queluz.

Porto - 18:12

Na VCI em direção à Arrábida há fila desde Bonjoia até à A3 e depois entre Francos e a Ponte. No sentido contrário há abrandamentos entre Bessa Leite e a saída para as Antas.

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto, no final da A3 para a VCI e na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:50

Acidente a meio da Ponte Vasco da Gama em direção a sul. Há fila desde o início do tabuleiro. Afeta a ligação da 2ª Circular à CRIL em Sacavém com fila desde a zona da Encarnação e a CRIL tem fila desde Camarate até à Vasco da Gama. Ainda na CRIL no sentido Algés / Sacavém há paragens entre os túneis de Benfica e Olival Basto.

Trânsito Lento

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Telheiras. A A5 tem demora desde Linda-a-Velha. (Todas as artérias de Lisboa que tenham acesso à Ponte estão muito demoradas)

No Eixo Norte Sul em direção a norte há fila desde a Ameixoeira até ligação à CRIL

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila desde Pina Manique até à zona do radar. No sentido contrário há abrandamentos entre o relógio e Pina Manique.

No IC19 para Sintra há fila entre Alfragide e Queluz.

Porto - 17:50

Acidente na VCI na zona da Prelada em direção à Arrábida. Há fila desde Bonjoia. No sentido contrário há fila entre Bessa Leite e a saída para as Antas.

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto, no final da A3 para a VCI e na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:35

Acidente na 2ª Circular frente à Escola Superior de Comunicação Social em direção a Pina Manique. Há fila desde a zona do radar do aeroporto. Em direção a Sacavém há fila a anteceder o estádio da Luz até à zona do radar.

Na Ponte Vasco da Gama há um pesado avariado na zona da área de serviço e um acidente a meio do tabuleiro, ambos em direção a sul. Há fila desde o início do tabuleiro.

Trânsito Lento

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Telheiras. A A5 tem demora desde a zona de Caselas. (Todas as artérias de Lisboa que tenham acesso à Ponte estão muito demoradas)

No Eixo Norte Sul em direção a norte há fila desde a Ameixoeira até ligação à CRIL

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da baixa de Almada.

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há paragens entre a Pontinha e Olival Basto.

No IC19 para Sintra há fila entre Alfragide e Queluz.

Porto - 17:35

Acidente na VCI na zona da Prelada em direção à Arrábida. Há fila desde as Antas. No sentido contrário há fila entre Bessa Leite e a saída para as Antas.

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto, no final da A3 para a VCI e na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:20

Em resolução o acidente no início do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, sentido norte / sul. Há fila desde Telheiras no Eixo Norte Sul. A A5 tem fila desde Caselas e todos os acessos estão preenchidos. No sentido contrário há fila desde a baixa de Almada na A2 até à passagem pelo local.

A Ponte Vasco da Gama também para sul tem agora demora até à zona da área de serviço onde está um pesado avariado

Trânsito Lento

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila a anteceder o estádio da Luz até à zona do radar.

Porto - 17:20

Acidente na VCI na zona da Prelada em direção à Arrábida. Há fila desde as Antas. No sentido contrário há fila entre Bessa Leite e Francos.

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto, no final da A3 para a VCI e na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 16:50

Acidente no início do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, sentido norte / sul, na via direita e há fila desde a zona da 2ª Circular no Eixo Norte Sul. A A5 tem fila desde Caselas e estão todos os acessos preenchidos. No sentido contrário há paragens desde a zona das portagens até à passagem pelo local devido à curiosidade. Alternativa é a Ponte Vasco da Gama

Trânsito Lento

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar

Porto - 16:45

Acidente na VCI na zona da Prelada em direção à Arrábida. Há fila desde o Amial.

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto e no final da A3 para a VCI

Lisboa - 16:40

Acidente no início do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, sentido norte / sul, na via direita e há fila desde as Laranjeiras no Eixo Norte Sul. A A5 tem fila desde Caselas e estão todos os acessos preenchidos. No sentido contrário há paragens desde a zona das portagens até à passagem pelo local devido à curiosidade. Alternativa é a Ponte Vasco da Gama

Trânsito Lento

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar

Lisboa - 16:20

Acidente no início do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, sentido norte / sul, na via direita e há fila desde as Laranjeiras no Eixo Norte Sul. Todos os acessos preenchidos. No sentido contrário há paragens desde a zona das portagens até à passagem pelo local devido à curiosidade. Alternativa é a Ponte Vasco da Gama

Lisboa - 16:08

(acidente envolve um pesado e uma mota)

Acidente no início do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, sentido norte / sul, na via direita e há fila desde as Laranjeiras no Eixo Norte Sul. Todos os acessos preenchidos. No sentido contrário há paragens desde a zona das portagens até à passagem pelo local devido à curiosidade. Alternativa é a Ponte Vasco da Gama

Lisboa - 15:58

Acidente no início do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, sentido norte / sul, na via direita e há já fila desde as Laranjeiras no Eixo Norte Sul. Todos os acessos preenchidos. Alternativa é a Ponte Vasco da Gama

Lisboa - 15:10 ----- resolvido às 15:55

Acidente no início do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, sentido norte / sul, na via esquerda e há fila desde Campolide no Eixo Norte Sul. A A5 tem fila desde a descida da Pimenteira.