"Acolher, proteger e integrar". O papel das sociedades para com os migrantes

Bagão Félix aplaudiu as palavras do Papa Francisco, que esta segunda-feira condenou os que incitam o medo aos migrantes, defendendo "uma politica para acolher, proteger, promover e integrar".

No seu comentário semanal no programa da TSF "A Opinião", o antigo ministro da Segurança Social lembra que há neste momento cerca de 250 milhões de migrantes, refugiados e deslocados no mundo.

"Só há uma verdadeira globalização dos direitos da pessoa quando diminuir a globalização da indiferença", defendeu, a propósito das palavras do Papa Francisco durante a sua primeira missa do ano, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

