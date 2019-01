Aconteceu em Lisboa: PSP multa homem alcoolizado numa trotinete

A Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa multou um jovem com 18 anos que seguia numa trotinete com uma taxa de álcool de 1,08 gramas por litro de sangue, bem acima do limite legal para conduzir.

Em comunicado, a polícia adianta que o caso aconteceu no domingo na Rua Cintura do Porto de Lisboa.

A PSP sublinha que pelo Código da Estrada os velocípedes e as trotinetes a motor são "equiparados a velocípedes" o que permite reduzir para metade os limites mínimo e máximo das coimas normalmente aplicadas a condutores de carros.

Mesmo assim, a coima aplicada ao condutor desta trotinete chegou aos 250 euros.

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública promete continuar a promover ações de fiscalização para estes comportamentos de risco.