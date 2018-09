O Mondego, outrora «Bazófias» para as gentes de Coimbra, não é mais um rio de caudal irregular: a Ponte-Açude, a jusante do casario da Lusa-Atenas, domesticou os humores do mais extenso curso de água nascido em território nacional e criou um refrescante espelho de água.

Na margem esquerda, entre a referida ponte e a de Santa Clara, a Guarda Inglesa, vizinha do Estádio Universitário, ganhou nos últimos anos outra modernidade e maior atratividade.

É ali que se localiza o restaurante O Açude, que se divide por duas salas não muito amplas com a garrafeira e caixas de vinho bem enquadradas na decoração. Ambiente descontraído.

TSF à Mesa: Açude de bons sabores na cidade do saber

A modernidade do espaço está de acordo com as propostas gastronómicas, com algumas sugestões muito em voga. É uma cozinha simples com laivos de criatividade e que aposta em petiscos, ao estilo de entradas, e pratos de maior substância. Denominador comum: a qualidade dos produtos e a apresentação contemporânea.

Salada de tomate chucha, com mozarela, guacamole e azeite de ervas; tártaro de vitela com mostarda e poeira de presunto bísaro; carpaccio de salmão ou de vitela; gamas ao alho com gengibre e tostas aromáticas são algumas propostas entradeiras.

Neste capítulo, destaca-se, com plena justificação, o muito apreciado pica-pau à açude.

Nos pratos de peixe, há bife de atum à portuguesa; polvo confitado em cama de grelos com batata dourada e azeite de ervas; lombo de salmão com sésamo e puré de coentros, além das tradicionais cataplana de marisco e açorda de gambas.

O bacalhau surge em duas opções: há lombo do gadídeo com cebola roxa balsâmica e cremoso de grão-de-bico trufado e espetada com batata doce e vinagrete de pimentos.

As propostas cárnicas vão da trouxa de perdiz em cama de risotto de cogumelos do bosque ao leitão confitado com chips aromáticas e incluem ainda coxa de pato confitada com batata gratinada e molho de laranja caramelizada e o surf and turf à Açude, isto é, um bife do lombinho com gambas e molho de crustáceos;

O capítulo fica completo com três tipos de bife, picanha na brasa e naco da vazia na grelha.

Nas apelativas sobremesas, destaca-se o pudim abade de Priscos caseiro com gelado de limão e redução de Vinho da Madeira.

A garrafeira é vasta e diversificada, com boas referências. Serviço eficaz neste Açude de bons sabores. Em Coimbra.

Onde fica:

Localização: Av. da Guarda Inglesa 63, 3040-193 Coimbra

Telef.: 239 441 638