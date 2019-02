Vértice de um triângulo formado pela fortaleza de Juromenha e os castelos de Terena e do Alandroal, esta vila alentejana está situada num território fronteiriço que teve relevante importância estratégica durante as guerras da Restauração e Peninsular.

O Alandroal cresceu à volta do castelo, construído no século XVI, hoje ex-líbris monumental da vila de casas caiadas e ruas tranquilas, que levam ao largo Major Roçadas,

Vizinho da igreja de S. Sebastião, o restaurante Adega dos Ramalhos é conhecido pela cozinha regional alentejana, com base no receituário tradicional.

TSF à Mesa - Adega com nome de família na raia alentejana

A casa é antiga e esteve ocupada por um celeiro e uma adega, que acabou por se manter no nome do restaurante, que é paixão de uma família.

Espaço vasto, que se divide por três salas confortáveis e uma esplanada utilizável durante todo o ano.

Ambiente rústico, decoração à base de motivos alentejanos. Amesendação sem reparos e uma ementa em que os pitéus da região são a marca distintiva da casa onde os produtos regionais têm tratamento esmerado na cozinha.

Dali saem as sopas alentejanas - de cação ou de tomate, esta com bacalhau e ovo escalfado, mas também pode levar carne de porco frita - e a tradicional açorda, mas há muito por onde escolher, das entradas aos pratos principais.

Para entreter, enquanto matéria mais substancial não chega à mesa, e para acompanhar com o tão saboroso pão alentejano, queijo de ovelha; presunto; linguiça e pimentos assados; mas, a oferta é vasta.

Prato famoso é o cozido de grão na abóbora. Bastante completo e pleno de sabor, surge de modo apelativo e com carne de porco, farinheira, batata, abóbora, grão e feijão-verde.

Outras sugestões, de sabor típico alentejano, são o ensopado de borrego e as tradicionais migas com entrecosto.

No rol dos grelhados, há cachaço de porco, lagartos e lombinhos, variando o acompanhamento entre migas, esparregado ou batatas frita.

Nos pratos de peixe, o bacalhau à casa é a referência, mas, com o Guadiana ali tão perto, a caldeta de peixe do rio, aromatizada com poejo e outras ervas aromáticas - que fazem a diferença na gastronomia alentejana - é outra opção.

A doçaria alentejana é maioritária no capítulo de sobremesas: pão de rala; sericaia e tarte de amêndoa formam trilogia irresistível.

Garrafeira preenchida por referências alentejanas e vinho da casa a copo.

Serviço marcado pela simpatia neste restaurante onde podemos saborear, à mesa, o Alentejo. Adega dos Ramalhos, no Alandroal.

Onde fica:

Localização: Largo Maj. Roçadas 4, 7250-135 Alandroal

Telef.: 268 449 490