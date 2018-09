Administração do hospital de Gaia estranha demissão dos 52 médicos

A administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) estranhou esta quarta-feira, em comunicado, a demissão em bloco de 52 diretores e chefes do hospital.

No documento pode ler-se que, em julho, o mês do qual data a carta de demissão, o conselho de administração ficou a conhecer a intenção de demissão destes diretores, que manifestaram a vontade de ver "devidamente resolvidos" alguns dos problemas do CHVNGE.

Conhecida esta intenção, a administração do hospital "promoveu reuniões" com cada diretor de serviço e com a Unidade de Gestão Integrada, da qual resultou uma posição comum e nas quais ficou expressa a vontade de "continuar a trabalhar para a melhoria" das instalações.

Ainda durante o mês de agosto, uma reunião entre o Ministério da Saúde, a tutela, a câmara municipal de Vila Nova de Gaia e o conselho de administração do CHVNGE resultou num "forte compromisso de melhoria entre as partes", algo visto de forma positiva.

No comunicado pode ler-se que as principais queixas dos médicos demissionários vão ser resolvidas na Fase C das obras previstas para o centro hospitalar. A fase B está em curso desde a tomada de posse desta administração, em abril de 2017.

O Conselho de Administração garante que continua a contar com todos os 52 médicos que se demitiram.