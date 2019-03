Nas terras do Grande Lago, designação que abrange as povoações situadas nas margens da albufeira de Alqueva, a aldeia ribeirinha de Amieira é hoje particularmente conhecida pela marina. Uma infraestrutura que trouxe mais vida e animação a uma localidade perdida no interior do concelho alentejano de Portel.

Por ali, onde confluem as ribeiras do Degebe e da Amieira, abundava um tipo de árvore que gosta de terra húmida: os amieiros. É razão plausível para o topónimo da povoação, onde há tempo para ver o tempo passar, sem pressas, contemplando um horizonte onde ao azul da água parece tocar o céu imaculado.

À entrada da Amieira, na rotunda junto à castiça praça de touros, uma peça escultórica revela a paixão local pela tauromaquia: toiro e forcado são as figuras que despertam atenção.

Por isso, não se estranha que um restaurante com três décadas de funcionamento tenha o nome de O Aficionado.

TSF à Mesa - Aficionado de mesa farta nas margens de Alqueva

A casa nasceu da vontade de Pedro Pimenta, conhecido pelo Pedro do Aficionado, que um dia decidiu regressar à aldeia e montar negócio por conta própria, após vários anos andados em Évora a ganhar experiência no ramo.

O pequeno restaurante da Amieira ganhou fama e o espaço já não dava para albergar tanta clientela que ali chegava ávida de saborear os pratos mais tradicionais da rica gastronomia alentejana. Na cozinha, a esposa liderava o trabalho nos fogões.

Há uma década, o restaurante que abriu no dia 25 de abril, mudou-se para casa nova, na orla da localidade. Paredes caiadas a branco e barrões em azul. Ao melhor estilo alentejano. Com um frondosa esplanada onde apetece ouvir a passarada e sentir o cheiro das estevas.

A sala principal - há outra, mais pequena, com balcão, tipo café -, é um espaço enorme, com capacidade para duas centenas de pessoas, o que abre a porta a eventos de outra grandeza.

Os motivos tauromáquicos estão em destaque na decoração rústica - cartazes de corridas de toiros; quadros com fotografias - e nem falta um touro em tamanho real logo à entrada da sala principal.

Piso em ladrilho, lareira num dos topos da sala com mesas e cadeiras em madeira. Toalhas em pano, aos quadradinhos, cobertas por papel. Ambiente familiar, descontraído, popular, a justificar de algum modo a filosofia do restaurante: há um menu, a preço fixo, que inclui entradas, pratos principais, sobremesas e bebida, que pode ser vinho.

Na cozinha são utilizados apenas produtos portugueses e a grelha desempenha papel importante, em particular no que diz respeito às carnes de porco alentejano.

Nas entradas, um pratinho com presunto de boa qualidade ou uma sopa de feijão, espinafres, arroz, batata e cogumelos podem servir de introito a refeição substancial.

A mista de porco preto tem fama, mas também há lombo e entremeada. As sugestões diárias variam e podem incluir bacalhau frito com cebolada e coentros - posta razoável, bem confecionada - acompanhada com batata frita aos palitos; feijoada ou bochechas de porco, assadas no forno.

Por encomenda, é possível alargar o leque de escolhas: bacalhau cozido com grão ou chispe assado no forno.

Sobremesas limitadas. Garrafeira com maioria de referências alentejanas, e um vinho da casa - branco e tinto - de marca própria, com a chancela da Sovibor, a Sociedade dos Vinhos de Borba.

Serviço simpático neste restaurante de características populares, muito do agrado de quem aprecia doses fartas e uma cozinha simples, sem rodriguinhos.

Restaurante O Aficionado, na Amieira, concelho de Portel.

Onde fica:

Localização: Rua de Évora 7220 Amieira, Evora

Telef.: 266 611 374