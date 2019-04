"Agostinho da Silva" já está em Lisboa. TAP recebe o primeiro A321LR da frota

A mais recente aeronave da TAP AIR Portugal, um Airbus A321LR batizado de "Agostinho da Silva", chegou ao final da tarde desta sexta-feira ao aeroporto de Lisboa.

De acordo com as informações disponibilizadas na página do Facebook da companhia aérea, este avião realizará voos para os Estados Unidos e Brasil e tem duas classes: Executiva e Económica.

A primeira rota feita por este aparelho será OPO-EWR, ou seja, Porto - Newark, estando prevista para mais tarde a rota LIS - IAD, Lisboa - Washington (Dulles International Airport).

O avião tem Wi-Fi e pode fazer voos de até nove horas, capacidade sinalizada pela sigla LR (Long Range). Na sua configuração padrão, esta aeronave tem capacidade para 168 passageiros.