Ainda cortado o IC19 e acidentes em Lisboa a provocar muita demora

Lisboa - 17:40

No IC19 em direção a Sintra, o trânsito continua cortado entre o Alto do Forte e a zona comercial, o trânsito é desviado para Rio de Mouro e há fila desde a área de serviço do Cacém. A alternativa no sentido Lisboa - Sintra, é a A16.

Reaberto o sentido Sintra / Lisboa, Ainda há abrandamentos desde Mem Martins até Rio de Mouro.

Acidente na A5 zona de Linda-a-Velha em direção a Cascais km 5.1. Há fila desde o Alto Monsanto

Acidente na 2ª Circular frente à Escola Superior de Comunicação Social, em direção a Pina Manique. Há fila desde a zona do relógio. No sentido contrário há demora entre as Torres de Lisboa e o radar.

Acidente no final da Calçada de Carriche em direção a Odivelas. Há fila na av. Padre Cruz desde a zona do estádio do José Alvalade

Trânsito Lento

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir das Laranjeiras. No sentido contrário do Eixo há paragens entre Sete Rios e a saída para a Av. Padre Cruz.

Porto - 17:40

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:20

No IC19 devido a um acidente com um pesado que ocorreu esta madrugada (cerca das 05h00 da manhã), e porque ainda está a ser desmontado um pórtico de painéis informativos, em direção a Sintra, o trânsito continua cortado entre o Alto do Forte e a zona comercial, o trânsito é desviado para Rio de Mouro e há fila desde a área de serviço do Cacém. No sentido Sintra / Lisboa, circula-se pela via direita na zona de Rio de Mouro, há fila desde Mem Martins.

O reabertura está para breve

A alternativa no sentido Lisboa - Sintra, é a A16.

Acidente no início do tabuleiro da Ponte 25 de Abril em direção a sul na via central. Há fila nos acessos norte à ponte e no Eixo Norte Sul há demora desde Sete Rios.

Porto - 17:10

Trânsito Lento

Lisboa - 16:50

Previsão para a reabertura dos dois sentidos do IC19 é às 17h00

A alternativa no sentido Lisboa / Sintra, é a A16.

