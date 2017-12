Ainda não há novo bastonário na Ordem dos Contabilistas

As eleições para o próximo bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) vão ter uma segunda volta. Paula Franco e José Araújo são os candidatos que continuam em votação, depois da primeira volta, realizada a 20 de dezembro, na qual se apresentavam a sufrágio quatro listas.

Os votos já foram contados, falta apenas a ratificação por parte do comissão eleitoral.

No entanto, na sua página de Facebook, a candidata da lista A, Paula Franco já se declarou vencedora, anunciando mais de 49% de votos recebidos para os órgãos diretivo, jurisdicional e fiscal.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

O candidato José Araújo (lista D) obteve 20% dos votos e também já utilizou o Facebook para mostrar satisfação pela passagem à segunda volta.

De acordo com os resultados oficiosos, Filomena Martins (lista B) obteve 18% dos votos e Lopes Pereira (lista C) conseguiu 11%.

O universo eleitoral da Ordem dos Contabilistas certificados é composto por 70 mil contabilistas.

A contagem dos votos só terminou no último sábado, três dias após as eleições. Devido ao período de Natal, os resultados devem ser oficializados entre quarta e quinta-feira, com o anúncio da data para a segunda volta.