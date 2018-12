Alegados assaltantes de ex-futebolista do Benfica detidos

O governo de Cabo Verde anunciou, este domingo, que os dois alegados autores do assalto e agressão ao ex-futebolista do Benfica António Simões, sábado, na cidade da Praia, estão detidos e condenou o sucedido.

"As instituições da Polícia Nacional identificaram com prontidão os dois indivíduos que cometeram este crime", estes encontram-se detidos e "serão encaminhados para o competente processo de responsabilização criminal", segundo um comunicado do Executivo cabo-verdiano.

Na mesma nota, o governo "reconhece que esta ocorrência acarreta também algum sentimento de insegurança, sendo certo que este caso, apesar de mediático em função da popularidade de António Simões, não traduz a realidade do nível de criminalidade que ainda afeta o país".

"As medidas de política que se vão concretizando em reformas e investimentos importantes para o setor da segurança têm resultado numa drástica e sustentada diminuição das ocorrências criminais pelo que a situação atual é radicalmente diferente do quadro vigente ainda há pouco tempo, principalmente na cidade da Praia", prossegue o comunicado.

O Executivo cabo-verdiano adiantou ainda que "são baixos os riscos para a integridade física de quaisquer cidadãos que vivam ou queiram visitar Cabo Verde".

António Simões foi assaltado no sábado na capital cabo-verdiana e na sequência do roubo deslocou uma perna, pelo que foi assistido no Hospital Dr. Agostinho Neto e mais tarde transportado para Portugal para receber cuidados médicos.

O ex-jogador do Benfica encontrava-se em Cabo Verde para a passagem de ano.

