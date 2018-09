Algarve está condenado ao transporte individual

"Muito do que ouvi aqui é para a realidade de Lisboa. Acontece que quando vão ao Algarve no verão, as pessoas que moram na capital vão encontrar uma realidade diferente."

O autarca falava num workshop inserido no seminário LMS, que decorre no SUD Lisboa. Neste debate sobre a temática Mobilidade Local, Visão Global, o autarca lamentou o facto de, no Algarve, todos estarem "condenados ao transporte próprio (carro) por falta de infraestruturas." E dá como exemplo o facto de a deslocação entre Portimão e Faro demorar duas horas de comboio, enquanto de carro se faz em uma hora e meia.

Aqui se vê, sublinha, que "o país tem várias características" que têm de ser analisadas individualmente.

