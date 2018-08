Alimentação começa a chegar aos animais resgatados em Monchique

O secretário de Estado da Agricultura e Alimentação diz que, por causa dos condicionamentos de estradas, só desde quinta-feira de manhã foi possível, através da Direção Regional de Agricultura do Algarve, avançar com alimentação para os animais resgatados na zona de Monchique. Luís Medeiros Vieira garante que as entregas de alimentos fica normalizada esta sexta-feira.

Neste momento, adianta o Governo, há um centro de distribuição de alimentação para os animais na zona do Patacão, no concelho de Faro. O secretário de Estado sublinha que está em contacto com as autarquias de Monchique e de Silves para saber quais são as explorações agrícolas que precisam de alimentação imediata (feno e ração).

O secretário de Estado explica que as entregas de feno sofreram vários problemas, por serem um produto inflamável

Ouvido pela TSF, o secretário de Estado, Luís Medeiros Vieira, diz que ainda não é possível contabilizar os prejuízos, já que só agora, depois de dominado o fogo, é que as equipas começam a ir para o terreno.

Luís Vieira diz que ainda não é possível contabilizar os prejuízos dos produtores

O secretário de Estado sublinha que o "levantamento exato ainda não pode ser feito" e que só terá início "quando as condições assim o permitam", ou seja, quando for dada luz verde por parte da Proteção Civil.

Questionado sobre eventuais medidas de apoio por parte da UE, o secretário de Estado diz que já existem mecanismos previstos pelo orçamento nacional e comunitário.