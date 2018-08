Alunos de todo o mundo vêm a Portugal aprender como se faz nanotecnologia

Um grupo restrito de 25 jovens estudantes universitários de todo o mundo abdicaram das férias de verão para participarem no "Summer Students", um programa do INL - Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga, que permite "aprender fazendo" com alguns dos melhores investigadores.

Ao programa "Summer Students", que acontece todos os anos no INL, concorreram mais de 300 alunos de 51 nacionalidades às 25 vagas disponíveis. O grupo escolhido é paritário (12 raparigas e 13 rapazes) o que demonstra o interesse crescente que a ciência e a tecnologia estão a ter no género feminino. Trata-se de alunos do 3.º ao 5.º anos de licenciaturas em áreas que são investigadas no INL, provenientes de países como o Bangladesh, Coreia do Sul, Índia, China, Rússia mas também da Alemanha, França, Espanha e Portugal.

"São os melhores dos melhores, alunos de extrema qualidade, de vários pontos do Mundo que trazem ideias fantásticas e formação muito relevante para os nossos projetos de investigação, de desenvolvimento e de articulação de nanotecnologia, e que têm a oportunidade de serem incorporados diretamente em equipas de trabalho", sublinha Pedro Salomé, responsável pelo programa "Summer Students".

São colocados em contexto real de trabalho, em projetos de investigação avançada, a colaborar com a indústria internacional, num ambiente altamente competitivo. Nalguns casos, o programa funciona como espécie de caça talentos: "Não é o objetivo do programa mas é um benefício secundário. Tivemos alunos que já fizeram grande parte do seu percurso profissional connosco. Começaram como estagiários de verão, voltaram como alunos de mestrado e depois regressaram como engenheiros ou como alunos de doutoramento. E esperamos que alguns deles possam ficar no quadro do Instituto, mas são coisas de demoram tempo", acrescenta Pedro Salomé.

As áreas de investigação são muito diversificadas. Têm em comum a nanotecnologia, com que o INL se tem afirmado internacionalmente. Talvez por isso o número de candidatos ao programa "Summer Students" tenha mais do que duplicado (passou de 160 para 350).

Inês Fernandes é aluna do primeiro ano de mestrado em BioInformática e nestas férias de verão passadas no laboratório tem estado a testar um método mais eficiente de deteção de bactérias patogénicas nos alimentos. "Estamos a testar a eficiência, a verificar a concentração mínima de bactérias que conseguimos detetar com este método. Temos estado a contaminar amostras de alimentos e veremos se conseguimos ter resultados... bons", relata.

Alejandro Garrido é o investigador que acompanha Inês no laboratório de biologia molecular onde se estudam os casos de alimentos contaminados, nomeadamente "detetar a adulteração de alimentos muito complexos como azeite ou, por exemplo, aquele problema que houve de contaminação de carne de cavalo na vitela".

No final do programa, no início de setembro, é feita uma conferência científica, em que os 25 alunos apresentam os resultados alcançados aos investigadores do INL.