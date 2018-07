Ambiente vai aplicar multa pesada por destruição em Cacela Velha

O Ministério do Ambiente vai aplicar multa em Cacela Velha que pode chegar aos cinco milhões de euros. Em causa está a desmatação e corte de arvoredo num terreno privado mas que fica situado no Parque Natural da Ria Formosa. Tudo partiu da denúncia de associações ambientalistas locais.

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca sobre Cacela Velha

"E agora, o que vai ser da paisagem de Cacela Velha?"Foi com esta frase que 8 associações ambientalistas levantaram a questão há alguns dias.

Em causa está a remoção do coberto vegetal de um terreno privado onde foram deitadas abaixo oliveiras e arbustos vários, numa grande área de mais de 28 hectares.

Tudo isto se passou a 3 de Julho. Dois dias depois o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) suspendeu os trabalhos. Agora, o Ministério do Ambiente garante que vai agir dando início a um processo sancionatório contra os autores da limpeza do terreno.

Célia Ramos, secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, sublinha que a multa pode ser elevada e chegar até aos 5 milhões de euros. Mas, mais do que isso, "terá que haver medidas tendentes à reposição da situação antes desta intervenção ilícita".

Perante os danos que considera "gravíssimos e um atentado ao ambiente", a secretária de Estado recusa o argumento de que estavam a ser preparadas faixas de gestão de combustível para evitar incêndios". Não se fazem faixas de proteção destruindo com máquinas de grande porte áreas marginais nas ribeiras, não se avança a eito sobre o território", refere.

Apesar ser terreno privado, está em causa uma zona situada em Plano Parque Natural da Ria Formosa, na área de Rede Natura 2000.