Carlos Costa, que esteve presente nas reuniões da Caixa Geral de Depósitos em que foram aprovados vários créditos que vieram a revelar-se ruinosos, veio esta semana apresentar em sua defesa o argumento de que a sua participação no Conselho Alargado de Crédito "se destinava a assegurar o número de administradores necessários para que a decisão pudesse ter lugar", ou seja, recusando qualquer responsabilidade pelas decisões tomadas.

Face a estas declarações, João Miguel Tavares mostra-se indignado, por, mais uma vez, pessoas em cargos de elevada responsabilidade em bancos, que se encontram sob suspeita de crimes ou negligência, se apresentarem como "idiotas", considerando que "a defesa destas pessoas é fazerem figuras de parvas, e isso é muito deprimente".

Carlos Vaz Marques passa a palavra a Ricardo Araújo Pereira, que se limita a "fazer número", recusando comentar o caso e todos os outros temas sugeridos pelo moderador, explicando que não tem qualquer competência para fazer comentário sobre os vários assuntos. O humorista passa a explicar que, com o pequeno momento de humor, pretendia provar que, "ao contrário do se passa na administração da CGD, se eu tentar este número várias vezes, põem-me fora daqui". E explica, de forma irónica, que o cargo de comentador no Governo Sombra é de maior responsabilidade que o de administrador do Banco de Portugal.

