Incêndio de Monchique continua sem dar tréguas

Ao quinto dia, o fogo em Monchique continua sem dar descanso aos bombeiros. Às primeiras horas da manhã desta quarta-feira continuam no terreno mais de 1.200 homens, apoiados por 380 carros de combate às chamas e um helicóptero.

Durante a noite, as chamas ameaçaram a zona da Fóia, obrigando à retirada de mais moradores. Foi mais uma noite sem pregar olho, conta a repórter da TSF Maria Augusta Casaca.

O fogo afetou também o abastecimento de água no centro de Monchique. A vila está sem água desde sexta-feira. O presidente da câmara, Rui André, explicou à agência Lusa que um dos geradores associado ao furo na zona de Fóia ficou destruído com o fogo. "Tivemos de alugar um novo gerador e estamos a repor os níveis da água. Provavelmente durante a noite será compensada essa perda", adianta.

Rui André explica ainda que o corte no abastecimento teve outra causa - ao contrário do que dizem as regras, os bombeiros recorreram à água nas bocas de incêndio com menor capacidade. "Na aflição, não sabiam onde é que haviam de ir buscar [água], foram a um sítio qualquer dentro da vila e reduziram estes depósitos", explica.

As estradas nacionais 266, entre Portimão e Monchique, e a 267, entre Nave e Marmelete, estão cortadas.

A Proteção Civil faz uma atualização deste incêndio às 9h, no posto de comando montado em Monchique.