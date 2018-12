Aqualuz Troia: uma passagem de ano entre o mar e o rio

Rolha da garrafa de espumante a saltar; 12 passas na mão; desejos formulados e um ou outro ritual à mistura. E animação, muita animação. Este é um cenário habitual da passagem de ano, momento assinalado das mais diversas formas e em locais que reúnam atributos de eleição.

Troia é, por maioria de razões, um desses destinos nesta altura do ano. Espartilhada entre o Atlântico e o estuário do Sado, a península que se estende por 25 km até à Comporta é uma estreita língua de areia entre águas azuladas.

Ao fundo, a serra da Arrábida, encaixada entre o casario setubalense e a protuberância rochosa que é o cabo Espichel,

Mas Troia, já no Alentejo, é também história milenar. Remonta aos tempos - séculos I a VI - do Império Romano, onde chegavam, no bojo de ânforas transportadas por barco as conservas e os molhos de peixe.

Produtos das salgas industriais, as maiores do Império, hoje ruínas que são atração turística.

História, praia, gastronomia e paisagem: um cenário ideal onde está implantado o Aqualuz Troia, hotel que propõe aliciante e alargado programa para quem deseje assinalar a despedida do ano velho e a chegada do novo.

Naquela unidade hoteleira, a gala de réveillon, no Centro de Eventos, é antecedida por um cocktail, durante o qual é servida imensa variedade dos habituais canapés: crocante de queijo cabra com doce de tomate; esfera de farinheira panada; papa dum com molho guacamole; bisque de lagostim; creme frio de rabanete com aneto; queijo panado em sésamo saladinha de ovas de choco e rebentos de coentros.

O jantar tem um menu de gala: nas entradas, perfila-se camarão tigre marinado em gengibre e lima ao creme de cenoura roxa e algas.

O prato de peixe tem a garoupa como vedeta: um lombo com puré de feijão branco, chalotas e cenourinhas com azeite de ervas.

Mais substancial, o passo seguinte: bochecha de vitela estufada em vinho tinto, puré de manteiga e legumes confitados.

A sobremesa divide-se em dois atos, qualquer deles muito apetecíveis.

Um convite à gulodice, protagonizado pela pannacotta de baunilha e ruibarbo e, log a seguir, pela mousse de chocolate 100 por cento cacau com praliné de avelãs e creme de kumquat.

Após a passagem de ano, noite fora, é tempo de continuar a animação musical e de saborear uma ceia, Caldo verde, mini bifanas, churros e pão com leitão são algumas das iguarias servidas.

No dia de Ano Novo, há brunch: com frios e quentes. Filete de robalo e molho de lima; gyosa de frango e legumes e vitela branca com molho de queijo, destacam-se entre outras propostas.

Para acompanhar, vinhos da Península de Setúbal, neste adeus, no Aqualuz Troia, ao ano velho e boas-vindas a 2019.

É tempo de brindar ao novo Ano!

Boas entradas!

Localização: Troia (Grândola)

Telef.: 265 499 012