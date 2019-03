Arata Isozaki é o vencedor do Prémio Pritzker de 2019

Nasceu em 1931, e o seu contacto com a arquitetura começou de uma maneira improvável, com o bombardeamento da cidade Hiroshima, perto da sua cidade natal de Ōita, que o fez conhecer um ambiente desprovido de arquitetura ou edifícios, levando-o a pensar como é que os seres humanos poderiam remediar esse vazio.

As suas viagens pelo Médio-Oriente, Estados Unidos e China, deram-lhe um novo olhar sobre a arquitetura, e tentou fundir os diversos conceitos nas suas obras. Arata, foi também responsável por fomentar as relações entre os estilos de arquitetura ocidental e oriental, ajudando assim, a permitir que as novas gerações tenham um conhecimento mais amplo sobre a arquitetura.

O júri responsável pela decisão, elogiou bastante Arata, como se pode ler na notícia do The Guardian , "Na sua procura de arquitetura significante, criou edifícios de grande qualidade que até hoje desafiam categorizações".

Foi um dos primeiros arquitetos trabalhar fora do Japão, em meados dos anos 60, e causou uma grande primeira impressão aquando da apresentação de um conceito futurista, "Cidade no ar" . Um dos seus trabalhos mais conhecidos é uma sala de concertos insuflável.

É o 46.º vencedor do prémio fundado em 1979 e nono vencedor oriundo do Japão. A cerimónia de entrega do prémio está marcada para este maio, em França.