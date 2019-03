Árvore Europeia do ano europeia é Húngara

Uma azinheira de Mértola ficou em terceiro lugar no concurso Árvore Europeia do Ano 2019. O primeiro lugar foi para uma amendoeira da húngara e o segundo lugar para um carvalho na Rússia.

A árvore portuguesa, com 150 anos, situa-se no Monte Barbeiro, freguesia de Alcaria Ruiva, Mértola e de acordo com a organização "a melhor forma de perceber a sua grandiosidade é efetivamente pela sua sombra."

O vencedor é uma amendoeira plantada há 135 anos em frente à Igreja de Nossa Senhora da Neve em Pecs, na Hungria. As amendoeiras em flor são vistas no país como um símbolo de renovação. Em segundo lugar ficou uma árvore que cresce junto ao Museu de História, Arte e Literatura de Abramtsevo, na região de Moscovo. Tem 248 anos e uma pintura de 1883, em exibição na Galeria Tretyakov, retrata este carvalho.

A votação pública, que contou com 311.772 participantes, decorreu no site do concurso e os resultados foram anunciados numa cerimónia no Parlamento Europeu, em Bruxelas. No concurso, que em 2018 foi ganho pelo Sobreiro Assobiador , de Águas de Moura, no concelho de Palmela, participaram 13 países.