As brincadeiras que o Facebook faz para recolher os nossos dados

É talvez um dos assuntos que mais tem dado que falar nos últimos dias nas redes sociais e fora delas: o desafio dos dez anos do Facebook. O #10yearschallenge convida os utilizadores a colocarem fotos suas de 2009 e de 2019. Uma espécie de "descubra as diferenças" que cedo suscitou a desconfiança da especialista em tecnologia Kate O"Neill, num artigo publicado no site da revista Wired.

A autora dá o mote ao debate: é apenas uma brincadeira ou é caso para preocupação? E porquê? Porque é bem possível, diz O´Neill, que tudo não passe de uma estratégia do Facebook para recolher dados de reconhecimento facial sobre a progressão da idade, que podem vir a ser usados por empresas, por exemplo, para publicidade dirigida, por seguradoras (que podem considerar que uma pessoa envelhece muito rápido e assim, aumentarem os preços das apólices) ou pela positiva, para encontrar pessoas desaparecidas.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition