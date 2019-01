As enguias d' A Cascalheira e outros pitéus

Na costa alentejana, de múltiplos encantos, destaca-se a lagoa de Santo André, um reduto da biodiversidade, consagrado no estatuto de Reserva Natural daquela apreciável área do concelho de Santiago do Cacém.

As praias, mal os dias se apresentam convidativos, são, naturalmente, uma atração, mas por aqueles lados são várias as alternativas que convidam ao salutar exercício. Das caminhadas aos passeios de bicicleta.

Para retemperar forças e aconchegar o estômago, o restaurante A Cascalheira é uma opção, entre Melides e St.º André, ao km 33,3 da Nacional 261.

TSF à Mesa - As enguias de A Cascalheira e outros pitéus

À face da estrada, a casa de um só piso, pintada a branco e com barrões em amarelo, está bem localizada. A esplanada e um espaço relvado, permitem uma mais fácil identificação do restaurante.

O espaço interior, dividido por arcos com tijolo à vista, na melhor tradição da arquitetura local, é marcado pela simplicidade, retratada na alvura das paredes, e nos adereços tipicamente alentejanos. Ambiente informal, confortável, mas algo ruidoso com a casa cheia.

Amesendação sem luxos neste restaurante conhecido pelas doses generosas e culinária sem artificialismos.

As enguias, cuja pesca garante alguns proventos a uma pequena comunidade piscatória local, dão mote a um festival gastronómico que leva já cinco edições, são uma das especialidades da casa. Fritas e acompanhadas com arroz de feijão ou com sopas de alho; em caldeirada ou em ensopado, ou, novidade, grelhadas à Bulhão Pato, são um pitéu que atrai os apreciadores da espécie cujo habitat natural é ali bem perto.

Mais alentejana, a sopa de tomate com ovo escalfado e peixe, sempre fresco, uma vez que o oceano não está longe. O fator proximidade é relevante para que a salada de polvo ou a feijoada de búzios revelem frescura e sabor, predicados do peixe do dia, que varia consoante o que vier à rede.

O leitão assado, em dia fixo da semana, é outro pitéu com fama neste restaurante com sobremesas tradicionais, garrafeira razoável e serviço simpático.

A boa relação preço-qualidade faz de A Cascalheira um restaurante a ter em atenção nas proximidades da lagoa de Santo André.

Onde fica:

Localização: Estrada Nacional 261 Km 33.3, 7500-015Vila Nova de Santo André (Santiago do Cacém)

Telef.: 269 470 037