As imagens da festa dos 30 anos da TSF

A TSF apresentou esta terça-feira, no Clube Ferroviário a nova grelha de programação da rádio, cujas principais novidades estão na política, no desporto, mas também no humor.

O rigor, a credibilidade e a isenção são os valores que sempre orientaram a TSF e é com eles em mente que a nova grelha surge. Na era dos influenciadores, a TSF quer ser a rádio que influencia quem a ouve, que informa a partir de vários ângulos e que continua a ir "até ao fim da rua, até ao fim do mundo". Por isso, deixe-se influenciar:

A política mantém os clássicos

O Bloco Central , com Pedro Adão e Silva, Pedro Marques Lopes e moderação de Anselmo Crespo é uma aposta para manter.

À hora do almoço, há conversa à mesa (do estúdio), com os Almoços Grátis - refeição ainda recente na TSF, mas que já terá provocado alguns amargos de boca - que vão para o ar às quartas-feiras, com Carlos César e Luís Montenegro e a moderação de Nuno Domingues e de Anselmo Crespo.

E se à mesa é aconselhável ter alguma moderação, há outras situações em que talvez isso não seja necessário: exemplo disso é o Sem Moderação , em parceria com o Canal Q, que junta Daniel Oliveira, João Galamba e Francisco Mendes da Silva às quartas-feiras às 23h.

À mesa da TSF há sempre espaço para o regresso de programas: o Pares da República regressa à antena, com Manuela Ferreira Leite, Francisco Louçã, Carlos Carvalhas e João Cravinho, às terças-feiras depois das 19h.

No fim da refeição, o café cai sempre bem, principalmente: Às onze no Café S.Bento . Vai acontecer sempre no Café S. Bento e quase sempre em direto às quintas-feiras às 23h. Servido por Paulo Baldaia e David Dinis.

Por fim, uma sombra: a do Governo Sombra . Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques compõem um programa nasceu na TSF e que continua a ser encarado como um conteúdo de análise politica e social.

No desporto a bola é redonda, e o jogo é jogado, por vezes, entrelinhas

Dez anos ao mais alto nível de forma impõem respeito e o Jogo Jogado não é exceção. Às segundas-feiras, depois das 19h, Luís Freitas Lobo, João Rosado e Mário Fernando falam sobre futebol, aquele que é jogado dentro das quatro linhas.

Entre essas mesmas linhas surge o Entrelinhas . É uma entrevista de Desporto, mais virada para o futebol, conduzida pelo editor João Ricardo Pateiro. O programa é quinzenal e vai para o ar às quartas-feiras, depois das 20h30.

A fazer a dobra a João Ricardo Pateiro estará... o próprio. Quando não há Entrelinhas há Tudo Menos Futebol .

Às sextas-feiras olhamos para os Números Redondos da bola. Depois das 20h30, João Nuno Coelho, Nuno Miguel Martins e eventuais convidados antecipam a jornada de futebol a partir de números, tendências e estatísticas.

Dos pontapés na bola para o humor ao pontapé

Da bola, passamos para Bola. E Madeira. Madeira que pode ser de Nogueira. Nogueira tem Raminhos. Com Raminhos podem fazer-se Quadros.

Todas estas palavras, que são também nomes, estarão na TSF nesta nova grelha.

Ana Bola e Eduardo Madeira fazem um exercício de improvisação todas as terças-feiras depois das 20h30, no Não há Dinheiro, Mas há Palhaços .

Também às oito, mas da manhã, exploram-se os Grandes Mistérios da Desumanidade , com António Raminhos.

E porque todo o mundo pode caber num Tubo de Ensaio , João Quadros e Bruno Nogueira estão de volta à TSF. Para já é apenas às sextas-feiras, numa versão mais alargada, depois das 18h30 e numa versão mais reduzida na manhã do mesmo dia, depois das 9h. Será assim até ao final do ano e em janeiro voltamos a falar.

Mas não é tudo

A Informação, a Economia e o Internacional continuam bem presentes na antena da TSF.

No que diz respeito à atualidade, a Manhã com Fernando Alves, o Fórum TSF com Manuel Acácio, o Almoço TSF com Nuno Domingues e a Tarde TSF com Artur Carvalho mantêm-se como grandes espaços de serviço público.

Nesta dimensão surge também um novo espaço de debate: a autoria e a moderação são de Pedro Pinheiro, Diretor-Adjunto da TSF e chama-se "Olhe que não", inspirado na célebre frase proferida por Álvaro Cunhal no histórico debate com Mário Soares. Para ouvir quinzenalmente, à quarta-feira, alternando com a Reportagem TSF.