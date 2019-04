Evite as saídas de Lisboa através da Ponte 25 de Abril

19h08

Lisboa:

Trânsito muito lento nas ligações à Ponte 25 de Abril, sentido Lisboa-Almada, há fila no eixo Norte-Sul desde antes da zona de Sete Rios. No acesso da Pimenteira há demora desde Caselas. No sentido Almada-Lisboa há fila na A-2 desde a zona de Almada.

Na A-5, sentido Lisboa-Cascais, lentidão entre a zona de Monsanto e Linda-a-Velha.

2.ª Circular com paragens, no sentido Benfica-Aeroporto, entre o Estádio da Luz e o Campo Grande e no sentido contrário desde o Relógio até ao Campo Grande

No IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há demora entre Pina Manique e a recta dos comandos da Amadora.

Na CRIL, sentido Algés-Sacavém, há fila entre Alfornelos e Olival Basto. No sentido contrário entre Camarate e Olival Basto.

Norte:

Porto:

18h38

Lisboa:

Norte:

Porto:

18h30

Lisboa:

Porto:

18h00

Lisboa:

17h33

Lisboa:

Porto:

17h11

Lisboa:

Porto:

