ASAE apreende mais de 7 mil artigos contrafeitos vendidos no Facebook e Instagram

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de 7 mil artigos contrafeitos e material para a produção dos mesmos no valor de aproximadamente 30 mil euros.

No âmbito de uma investigação a crimes de contrafação e branqueamento de capitais, a Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal realizou, durante a última semana, 12 buscas a casas, viaturas e a um apartado dos CTT utilizado para a expedição de artigos contrafeitos. Os produtos eram depois comercializados através das redes sociais, em particular no Facebook e no Instagram.

As buscas ocorreram na zona Norte do país, nas localidades de Riba D"Ave, Lousada e Freamunde.

"Foram apreendidos cerca de 7 mil artigos contrafeitos (onde se incluem peças de vestuário, calçado, aplicações e acessórios), um telemóvel, um tablet, carimbos utilizados para as encomendas, documentação e diversos talões de CTT, que comprovam a expedição da mercadoria para todo o país" e cerca de 2 mil euros em dinheiro, informa a ASAE, em comunicado

"No decurso das operações, foi ainda realizada uma intervenção numa fábrica em Fafe, tendo sido detetada a produção, em flagrante delito, de artigos têxteis de marcas registadas", adianta a ASAE. "Foram apreendidos 435 pares de calças de ganga, 166 cortes, cerca de 11 mil aplicações com marca, cerca de 3.700 etiquetas e 4 máquinas industriais de costura (as quais estavam a ser utilizadas na produção dos artigos contrafeitos) e respetivos ficheiros informáticos com os modelos de costura", acrescenta.

Foram ainda descobertas "três novas páginas de Instagram que estavam a ser utilizadas para comercialização de artigos contrafeitos, tendo sido, uma delas, desativada no momento, sendo as restantes também posteriormente bloqueadas".

Três suspeitos foram constituídos arguidos e estão sujeitos a termo de identidade e residência.