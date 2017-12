Portugal pode ser um destino "de referência" para turismo LGBTI

Mais de duas dezenas de empresas de norte a sul do país constituíram uma Associação de Comércio e Turismo LGBTI, a Variações, cujo lançamento oficial está marcado para janeiro e que pretende promover Portugal neste segmento turístico.

Basta olhar para o ponto de vista financeiro para se perceber que "o país tem muito a ganhar" com o turismo LGBTI, diz Diogo Vieira da Silva, o diretor-executivo da Variações, uma associação que foi criada recentemente e que tem como objetivo agregar empresas com negócios e serviços de comércio e Turismo LGBTI. A apresentação oficial da Variações é no início do próximo ano.

A entrevista de Rui Tukayana ao diretor-geral da Variações que começou com Diogo Vieira da Silva a explicar que o nome da associação não é uma simples ligação ao cantor português

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Ao jornalista Rui Tukayana, o diretor-executivo da Variações contou que, para além de juntar o setor, a Variações tem como objetivo trazer para Portugal a organização do Euro Pride 2021, uma semana de orgulho gay que pode trazer meio milhão de pessoas à cidade que acolhe o evento.

A 11 de janeiro, a Variações, apresenta-se oficialmente em Lisboa, anunciando programas para promover Portugal, dentro e fora do país, como "polo comercial e destino turístico LGBTI de referência".

Os empresários que se associaram com este fim inspiraram-se no artista António Variações (1944 -- 1984) para denominar e criar uma estrutura que represente a diversidade do setor e da população, pretendendo ao mesmo tempo fomentar o "crescimento sustentado dos operadores económicos do setor".

Associações deste género existem em vários países no estrangeiro, de França à Colômbia, mas até agora Portugal não figurava nessa lista. "Tal como António Variações somos pioneiros em Portugal", afirmam os empresários.

"Representamos a variação de mercado com o maior crescimento a nível global registado nos últimos anos e o público com maior potencial de crescimento no território nacional na próxima década", declara Diogo Vieira da Silva, membro fundador e diretor executivo da associação