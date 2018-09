Até de Espanha chegam... Há 1300 taxistas em protesto em todo o país

São cerca de 1300 os taxistas que aderiram ao protesto contra a lei que regula as novas plataformas eletrónicas para transporte de passageiros.

De acordo com a organização da manifestação, a cargo da Federação Portuguesa do Táxi e da ANTRAL (Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros), há cerca de 1000 taxistas em protesto em Lisboa, 200 em Faro e 100 no Porto.

O protesto passa pelo estacionamento dos táxis nas ruas das cidades - em Lisboa, a fila de táxis estacionados estende-se já desde a Praça dos Restauradores até à Avenida da República.

Muitos taxistas espanhóis atravessaram também a fronteira para se juntar à manifestação, tendo sido recebidos com grande euforia e aplausos pelos taxistas portugueses. Também em Espanha, alguns taxistas estão a parar junto à embaixada portuguesa, em solidariedade com o protesto. O país está a atravessar os mesmos conflitos que Portugal entre os taxistas e as novas plataformas de transporte de passageiros.

A paralisação dos táxis obrigou ao corte da Avenida da Liberdade, em Lisboa, e está a causar muitas perturbações ao trânsito , em particular no Saldanha, na Avenida da República e na Avenida Fontes Pereira de Melo.

Nos últimos três anos, este é o quarto grande protesto contra as plataformas descaracterizadas de transporte de passageiros.

A nova lei que regulamenta a atividade destas plataformas foi aprovada no parlamento a 12 de julho e promulgada pelo Presidente da República a 31 de agosto, mas só entrará em vigor a 1 de novembro.

Os taxistas defendem a suspensão da lei e pedem para ser recebidos pelos deputados dos partidos políticos, que têm poder para enviar o diploma para o Tribunal Constitucional para ser fiscalizado.

PCP e Bloco de Esquerda já admitiram uma decisão que vá ao encontro das exigências dos taxistas, mas não se comprometeram com a revisão constitucional do documento. Quanto ao CDS-PP, tem uma reunião com os representantes dos taxistas agendada para esta tarde.

Notícia atualizada às 11h20