Atenção aos relógios. Este domingo, a hora vai mudar

"Mas atraso o relógio uma hora ou adianto? É que eu nunca sei", ouve-se nas ruas, por estes dias.Apesar de ser necessário mexer nos ponteiros do relógio duas vezes por ano, e sempre na mesma altura, há quem esteja, ano após ano, "a leste" da mudança do horário de inverno para o horário de verão (e vice-versa) e precise de um lembrete. Aqui vai:

Esta madrugada, de sábado para domingo, vai dormir menos uma hora. À uma da manhã, em Portugal continental e na Madeira, e à meia-noite, nos Açores, deve adiantar o seu relógio 60 minutos.

Para que não surjam mais dúvidas no futuro - e não se irritem os que sabem como e quando muda a hora "de cor e salteado" - fica a nota: A mudança do horário de inverno para o horário de verão é feita todos os anos sempre no último domingo de março. Já o fim do horário de verão acontece sempre no último domingo do mês de outubro.

