Atenção às mudanças na Segurança Social em Lisboa. Há novos locais de atendimento

O Instituto da Segurança Social tem, a partir desta quinta-feira, uma nova sede em Lisboa, na Avenida 5 de Outubro, onde passam a estar concentrados todos os serviços, incluindo o atendimento, o Centro Distrital de Lisboa, os Serviços Centrais e o Centro Nacional de Pensões.

Como foi noticiado em julho de 2018, o objetivo do Governo era juntar todos os serviços no mesmo edifício, em nome da eficácia, libertando, em paralelo, mais de uma dezena de edifícios dispersos pela cidade para serem transformados em casas a preços baixos.

Devido às mudanças de instalações, esta quarta-feira estarão encerrados ao público os serviços do Centro Distrital de Lisboa, na Avenida Afonso Costa, no Areeiro, o serviço de atendimento do Centro Nacional de Pensões em Entrecampos, bem como a verificação de incapacidades e o atendimento do Departamento de Proteção Contra os Riscos Profissionais, na Avenida dos Estados Unidos da América.

A partir de dia 28 de março, quinta-feira, todos os espaços de atendimento destes serviços passarão a estar concentrados no edifício da nova sede, na Avenida 5 de Outubro.