Ativista antitourada apresenta queixa contra agressores. GNR abre investigação

Os ativistas antitouradas que foram agredidos na praça de touros de Albufeira apresentaram queixa contra os agressores.

Os episódios de violência aconteceram depois de três elementos do Grupo Vegan Strike terem invadido a arena de forma pacífica com mensagens contra as touradas. Os ânimos dos aficionados aqueceram e, nas imagens, que foram difundidas pelo DN , pode ver-se pontapés e agressões com uma bandarilha a um homem que está a ser conduzido para fora do recinto pela GNR.

Contactada pela TSF, a Guarda Nacional Republicana adianta que, para além da detenção dos três indivíduos que invadiram o recinto, "foram identificadas duas pessoas envolvidas nos confrontos".

"Os factos ocorridos na praça de touros foram remetidos ao Ministério Público do Tribunal Judicial da Comarca de Albufeira correndo, neste momento, os seus trâmites legais", acrescenta ainda .

Na resposta enviada à TSF, a GNR refere ainda que procedeu à "abertura de um processo de averiguações" sobre o sucedido.

A jornalista Barbara Baldaia ouviu Peter Janssen, do coletivo Vegan Strike Group

Peter Janssen, do coletivo Vegan Strike Group , apresentou queixa contra desconhecidos, mas sublinha que as caras dos agressores são bem visíveis no vídeo.

"É muito claro, vê-se as caras das pessoas que estão a usar violência. Nós estamos detidos, temos as mãos atrás das costas, caminhamos com a polícia, não estamos a defender-nos, caminhamos com a polícia que nos atirou ao chão na rua e foi violenta", adianta.

Enquanto Peter Janssen é transportado para fora da praça de touros de Albufeira por um militar da GNR, vê-se um homem a agredi-lo com um pontapé pelas costas, outro que se desequilibra quando lhe dá um pontapé pela frente e, por fim, um outro homem a acertar-lhe por duas vezes com uma bandarilha nas costas, enquanto em volta os aficionados incitam a mais violência.

Foi contra esses que o ativista pelos direitos dos animais apresentou queixa.

O coletivo de Peter Janssen faz intervenções em vários países. Em Portugal, diz, não é a primeira vez que recebem os protestos deles com violência.

"As pessoas em Portugal que defendem as corridas de touros estão a usar muita violência". É o desabafo de um ativista que quando invade a arena usa frases como "Isto é tortura, não cultura".