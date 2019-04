Atraente contemporaneidade no Taxo do Cartaxo

A gastronomia é um dos símbolos da identidade do Ribatejo, território onde a atividade rural e piscatória foi assegurada, em tempos idos, por avieiros oriundos de Vieira de Leiria; cagaréus aveirenses; varinos e gaibéus, vindos da Beira Baixa e do norte do distrito de Santarém para labutar na lezíria durante a época das ceifas.

Camponeses que deram nome ao romance de Alves Redol, a primeira obra do neorrealismo português.

A cozinha ribatejana ainda hoje reflete essa mescla de hábitos e culturas. É um património que deve ser consolidado, marcando a diversidade da gastronomia portuguesa. Uma riqueza que deve ser preservada.

O Cartaxo, centro vinícola com tradição, onde a velha taberna ficou famosa nas Viagens na Minha Terra de Almeida Garrett, é uma cidade ribatejana marcada pela modernidade,

No acesso à autoestrada A1 e mas imediações do campo de futebol, no sítio da Pata Choca, o restaurante Taxo na Quinta do Letrado, é um exemplo da contemporaneidade. Nas técnicas culinárias e no empratamento.

TSF à Mesa - Restaurante Taxo

A gastronomia regional com apresentação moderna caracteriza um espaço amplo, pleno de luz natural, muito confortável. Os tons claros dominam. Há caixas com produtos hortícolas e frutas num cenário completado por parte da garrafeira.

À volta, um jardim é um privilégio para a criançada brincar.

Na lista, as entradas despertam imediata gula: mexilhão gratinado com queijo da Ilha, peixinhos da horta; escondidinho de alheira; choco frito à moda de Setúbal.

Nos pratos de resistência, perfilam-se bife de atum à Pitau; polvo da costa à lagareiro; risotto de camarão e cogumelos frescos e o emblemático lombo de bacalhau com broa: um lombo avantajado, demolhado em leite antes de ir ao forno com broa, de onde sai com lascas a soltarem-se, estaladiças e gelatinosas.

No capítulo seguinte, há costeletas de borrego alentejano com cebolada de batatinha, pimentos e açafrão; charolesa na frigideira e naco de vitela á mirandesa.

O destaque, no capítulo de sobremesas, vai para as farófias.

Garrafeira de muito bom nível, com predominância dos vinhos do Tejo. Serviço simpático. Restaurante Taxo. No Cartaxo.

Onde fica:

Localização: Cartaxo

Telef.: 243 052 187