"Ausência de vítimas é sinónimo de sucesso"

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, visitou, ao fim de oito dias, as áreas afetadas pelo fogo. Recebido pelo comando operacional da Proteção Civil e por todos os representantes das diversas unidades no terreno, saiu do carro onde chegou diretamente para um dos camiões onde todas as operações são estudadas e por onde passam todas as decisões.

Ao fim de 10 minutos, e já com dados mais concretos, falou aos jornalistas e não hesitou na hora de dizer que toda a operação foi um sucesso. "Zero vítimas só pode ser sinónimo de boa organização e de brio por parte de todos os envolvidos neste incêndio".

Visitou, sempre em caravana e sem grande oportunidade para falar com os habitantes, as zonas afetadas que ligam o concelho de Silves ao concelho de Monchique. Acompanhado por ambos os presidentes das duas autarquias, o discurso teve sempre a tónica do sucesso e do regozijo.

Desde Alferce, onde o modelo de evacuação em torno do conceito de "aldeia segura pessoas seguras" foi posto à prova, tendo sido no conjunto de 26 focos de incêndio o que ganhou maiores proporções, até bem perto da Foz do Açor onde foram utilizadas as faixas de antecipação e, com sensações térmicas a rondar os 50 graus, foi possível dominar o fogo sem qualquer baixa nos operacionais que o combatiam, Eduardo Cabrita resumiu todos os momentos como um paradigma de sucesso.

Deixou uma palavra de apreço a todos os bombeiros classificando-os como a coluna vertebral da Proteção civil, às Forças Armadas, à GNR, Cruz Vermelha Portuguesa, ao INEM, à unidade oficial vinda de Espanha, aos Serviços Municipais e Segurança Social.

Terminou as suas declarações com a convicção de que a população agradece o facto de ter sido salva por todos, mas não lhe sobrou tempo para corroborar essa tese.