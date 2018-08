Autarca de Monchique alerta para perigo de erosão dos solos

O presidente da Câmara de Monchique não esconde a apreensão e avisa que se nada for feito, pode vir aí um segundo desastre.

Os efeitos da erosão dos solos e deslizamento de terras podem ser ainda piores do que os provocados pelo incêndio da última semana. Rui André revela, em entrevista à agência Lusa, que esta semana, tem encontros marcados com vários responsáveis, para encontrar medidas de emergência que permitam estabilizar os solos afetados pelas chamas.

Rui André avisa que as primeiras chuvas podem vir a ter um impacto prejudicial nos solos afetados pelo incêndio

O autarca faz contas à destruição e calcula que sejam necessários 5 a 6 milhões de euros para este trabalho exaustivo e de emergência. Rui André espera que o dinheiro venha do governo e rapidamente.

Olhando ainda para o impacto do fogo, o presidente da câmara de Monchique adianta que milhares de sobreiros terão morrido, provocando um rombo muito grande na produção de cortiça.

O autarca de Monchique estima que sejam necessários entre 5 a 6 milhões de euros para trabalho exaustivo e de emergência

Rui André recorda que o fogo em 2003 já tinha afetado os sobreiros, que se encontravam agora numa fase de regeneração. Mas com o incêndio da última semana, será muito difícil as árvores poderem recuperar.

O presidente da Associação de produtores de aguardente de medronho do Barlavento algarvio explica que a melhor área de sobreiros desapareceu do mapa. As árvores, que produziam dez vezes mais cortiça do que os sobreiros do Alentejo, foram consumidos pelas chamas e já não vão rebentar.

O presidente da câmara, Rui André, deseja que esta seja uma oportunidade de corrigir erros do passado, esperando que o plano de reordenamento económico da serra de Monchique esteja pronto até dezembro, para ser aplicado durante 6 a 7 anos.

Para isso, o autarca exige medidas de exceção, por parte do governo.