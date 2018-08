Autarca de Monchique confirma que há primeiras habitações destruídas

O presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, não se atreve a adiantar um número, uma vez que o levantamento ainda está a ser feito, mas garante que há casas de primeira habitação que foram destruídas pelo fogo.

"Infelizmente, há a registar casas de primeira habitação, muitas de segunda e apoios agrícolas", disse Rui André à TSF. "A câmara [de Monchique] não tem meios para suficientes para ajudar na resolução dos problemas, mas esperamos que haja meios para ajudar as pessoas a retomar as suas vidas". Ou seja, que haja no futuro algum apoio do Estado.

Há três noites que o autarca pouco dorme. Está exausto, mas, mesmo assim, não desanima. À volta da sua casa, ardeu tudo.

Mas o que Rui André mais teme agora é que haja notícia de que se perdeu alguma vida, porque houve quem se recusasse a sair de casa. "Estamos com as equipas a validar todas as áreas ardidas e houve pessoas que ficaram nas suas casas, escondendo-se ou fugindo das forças de segurança", esclarece.

A repórter Maria Augusta Casaca escutou as preocupações do autarca de Monchique

A Proteção Civil garante que 95% do perímetro do incêndio está dominado , mas o autarca lembra que há ainda pontos onde poderá haver reacendimentos.

Os helicópteros não puderam trabalhar durante toda a manhã, devido ao intenso fumo que se fazia sentir na área, mas, por cerca das 13h30, pelo menos dois meios aéreos levantaram voo e começaram a dar apoio no combate às chamas.