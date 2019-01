Autarca de Portalegre orgulhosa por receber celebrações do 10 de junho na cidade

O anúncio de que as comemorações do próximo Dia de Portugal vão iniciar-se em Portalegre foram recebidas com muito "orgulho" pela presidente da Câmara Municipal, Maria Adelaide Teixeira.

Marcelo Rebelou de Sousa deu esta segunda-feira a conhecer que o município vai ser o palco de parte das comemorações do 10 de junho , informação que ainda não chegou oficialmente à autarquia, mas que já faz Maria Adelaide Teixeira pensar numa programação digna de tal data.

"Para já, é um orgulho. Agora vamos então trabalhar nesse sentido porque, a confirmar-se - ainda não chegou oficialmente a confirmação -, teremos de pensar aqui num conjunto de eventos para celebrar com toda a dignidade que o 10 de junho merece", explicou a autarca.

Autarca mostra-se orgulhosa com a receção das celebrações.

A escolha de Portalegre para palco destas comemorações não constitui, para a autarca, uma surpresa, isto porque a cidade tem uma "dívida de gratidão" para com Marcelo Rebelo de Sousa.

"O primeiro ato oficial de visita a uma capital de distrito foi Portalegre, a seguir à sua tomada de posse. Em segundo lugar, quando esteve aqui nas jornadas "Melhor Alentejo", o senhor Presidente da República anunciou que uma forma de se olhar também para o interior, e de mostrar que as atenções têm de ser viradas para o interior do país, seria fazer aqui as comemorações do 10 de junho. Só não sabíamos quando", revela a autarca.

Maria Adelaide Teixeira revela uma velha "dívida de gratidão".

A confirmar-se o local destas comemorações, Maria Adelaide Teixeira defende que tal "mostra o empenho do Presidente da República nesta questão da interioridade do país e só temos a agradecer o facto de as celebrações recaírem sobre nós."

As comemorações do Dia de Portugal deste ano vão começar em Portalegre, antes de prosseguirem junto dos portugueses e lusodescendentes residentes em Cabo Verde.

