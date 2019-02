Autarquia quer fim das portagens na Marinha Grande

A Câmara da Marinha Grande não quer portagens no troço da A8 que liga a zona industrial à cidade. A presidente da autarquia, Cidália Ferreira, explica que a cidade está massacrada pelo trânsito. Por isso, é preciso baixar os custos de transportes para as empresas do concelho, de forma que os veículos pesados deixem de circular no centro da cidade.

"Só para uma fábrica, e neste caso uma fábrica de vidros, entram e saem cerca de 500 camiões por dia, muitas vezes. Replicando isto pelas outras que temos, pela própria indústria de moldes, é uma cidade que está de certa forma massacrada em termos das nossas vias de comunicação internas por esta quantidade enorme de trânsito."

Cidália Ferreira garante que a proposta já foi enviada ao governo e à concessionária da A8. A autarquia aguarda ainda pela resposta.

"Por parte da concessionária não temos uma resposta sobre este assunto. As infraestruturas de Portugal e o próprio Governo terão uma palavra a dizer. Isso foi nítido na reunião que tivemos com a concessionária. Há aqui um pouco mais de caminho a percorrer, no sentido de que todos se envolvam para resolverem este problema. "