Autarquias reabrem Ponte Rainha Dona Amélia

As câmaras municipais do Cartaxo e de Salvaterra de Magos decidiram, esta terça-feira, reabrir a Ponte Rainha Dona Amélia, que estava encerrada desde sábado por razões de segurança

Numa nota conjunta, os dois municípios explicam que a decisão foi tomada depois de o presidente da Infraestruturas de Portugal, António Laranjo, ter garantido, na segunda-feira, que não há quaisquer problemas de segurança nos pilares da ponte.

Os autarcas alegam que, dada a diminuição dos caudais e das correntes no rio Tejo, estão "ultrapassadas as reservas e os condicionalismos que levaram ao fecho da ponte".

Ainda assim, as câmaras do Cartaxo e Salvaterra de Magos alertam que, nas próximas semanas, poderão ocorrer interrupções pontuais do trânsito na ponte, para a realização de trabalhos de manutenção e reparação do tabuleiro, especialmente durante o período da noite.