Autocarros vandalizados em Barcelos

A empresa fala em "cortes de correias, esvaziamento de pneus e outros atos de sabotagem", prejuízos no valor de milhares de euros.

De acordo com a porta-voz da empresa, os autocarros estavam não só no terminal rodoviário de Barcelos mas também noutros locais do concelho. " A situação foi reportada à PSP de Barcelos e confiamos nas autoridades para dar seguimento ao processo", disse Bruna Pelarigo.

" Estamos a falar da principal ferramenta de trabalho de muitas pessoas e também do meio através do qual garantimos a nossa atividade", explicou a porta-voz da Transdev. Ainda de acordo com a mesma fonte," a partir do momento em que 35 autocarros ficam inoperacionais, não podemos garantir o transporte escolar de crianças e de pessoas que não têm senão o meio de transporte público para ir às suas consultas ou para o seu local de trabalho".

Questionada sobre se esta situação poderá ter alguma relação com a greve de motoristas que começou na última segunda feira e se prolonga até dia 5 de abril, Bruna Pelarigo frisou que deixarão isso para as autoridades investigarem. " Não vamos fazer essa assunção", garantiu.

O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte ​​​convocou uma greve dos motoristas que abrange os profissionais da Transdev.

Estes profissionais têm marcada para esta tarde uma manifestação no Porto, em frente às instalações da ANTROP, a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros.