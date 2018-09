Buscas e apreensões em Lisboa no âmbito da Lava Jato

As autoridades portuguesas, em cooperação com o Ministério Público Federal brasileiro, realizaram esta segunda-feira buscas e apreensões em Portugal, em moradas associadas ao operador financeiro Ildeu de Miranda no âmbito da operação Lava Jato.



Segundo um comunicado do MPF, as buscas foram realizadas "a partir de um pedido de cooperação internacional" das autoridades brasileiras e "o Ministério Público de Portugal obteve autorização judicial e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em endereços, em Lisboa, ligados ao operador financeiro Mário Ildeu de Miranda".



"Na madrugada desta terça-feira, 25 de setembro, foi deflagrada a 54ª fase da Operação Lava Jato, a segunda etapa realizada no exterior" e em Portugal, salientam as autoridades brasileiras.