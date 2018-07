Aviões portugueses na Suécia estão em terra há dois dias. Fogos acalmaram

Os dois aviões portugueses que foram para a Suécia ajudar no combate aos fogos já fizeram 300 descargas de água e estão parados há dois dias depois da chuva que começou a cair naquele país da Escandinávia afetado por uma longa seca e raros incêndios florestais.

Ouça a conversa de Miguel Cruz com o jornalista Nuno Guedes.

O balanço é feito à TSF por Miguel Cruz que lidera a missão nacional no Norte da Europa e fala numa experiência bastante interessante e positiva.

Desde que saíram de Portugal, os dois pequenos aviões anfíbios voaram 30 horas, mas toda a ação de combate foi feita na quinta e sexta-feira. Nos últimos dois dias, sábado e domingo, as aeronaves estiveram paradas.

"Houve aguaceiros e temos estado em standby à espera pois há incêndios que nascem da trovoada que nem sempre é acompanhada de chuva e podem não ser travados pelo combate inicial", explica.

Mesmo com a chuva ainda há quase 30 fogos florestais ativos na Suécia, quase todos com origem na trovoada, apesar das chamas estarem bem mais calmas que no início da semana.

De prevenção, ainda é cedo para saber quando é que os aviões regressam a Portugal.