Aviso vermelho prolongado. Temperaturas podem bater recordes

O aviso vermelho por causa do calor foi prolongado em nove distritos até sábado de manhã. Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga estão sob o aviso mais grave do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A meteorologista Patrícia Gomes explica à TSF que as previsões apontam para "valores próximos dos absolutos históricos", podendo ser alcançados recordes de temperatura. "Prevê-se que alguns valores absolutos sejam batidos durante este período de tempo quente", diz.

As temperaturas começam a subir já esta quarta-feira. "Vamos estar sobre a influência de uma massa de ar quente e seca que tem origem no norte de África", adianta Patrícia Gomes. Na sexta-feira, a temperatura vai estar próxima dos 40 graus em "quase todo o território" exceto na costa algarvia.

A meteorologista acrescenta que as temperaturas elevadas devem manter-se pelo menos até sábado. "Uma pequena descida da temperatura máxima está prevista apenas para domingo, em particular no Litoral Norte e Centro. No fim de semana algumas regiões do Alentejo poderão mesmo ter alguns valores de temperaturas mínimas próximas dos 30 graus".

"Acaba por ser uma situação relativamente grave. Apesar de tudo não é inédito. O especial nesta situação é a persistência dos valores elevados, no Alentejo teremos quase uma semana com valores de temperatura máxima iguais ou superiores a 40 graus. Isso sim, será, porventura, uma situação que talvez não tenha sido ainda registada no nosso país", sublinha a meteorologista do IPMA.

A Direção-Geral da Saúde aconselha as pessoas a permanecerem em ambientes frescos, a manterem as casas frescas e a beberem muita água, evitando a ingestão de álcool.