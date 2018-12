Bacalhau de 10 quilos leiloado. Receita reverte para associação de solidariedade

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca sobre leilão do bacalhau de 10 quilos

A Obra da Criança é a instituição que vai receber o dinheiro. A ideia partiu da empresa Sr. Bacalhau que cedeu para leilão um bacalhau com 10 quilos, o maior bacalhau da safra de 2018.

O leilão termina às 18h00 e a Leilosoc, o portal de leilões onde se pode licitar o bacalhau com 10 quilos, informa que este espécime da Noruega está em 265 euros, quando começou com uma licitação base de 80 euros.

A ideia partiu da empresa Senhor Bacalhau que visitou as instalações da Obra da Criança, em Ílhavo, e decidiu ajudar. Ana Gamelas, da direção de Marketing da empresa, lembra que antes de partirem para esta iniciativa tentaram perceber o que faltava na Obra da Criança. Viu que a instituição precisava de camas e colchões.

O diretor do Património dos Pobres da freguesia de Ílhavo, a que pertence a Obra de Criança, lembra que a instituição tem apenas a ajuda da segurança social. Todo o dinheiro que venha é uma ajuda para dar mais alegria às crianças. Mesmo que seja para coisas simples, que para outros jovens parecem pouco. "Como ir ao cinema e depois ir comer ao Mcdonalds", diz Paulo Edgar.

A Obra da Criança acolhe 30 jovens, meninos e meninas em situações de risco e quer dar bom uso a todo o dinheiro que for conseguido no leilão. Porque os jovens que ali vivem merecem." Já basta terem uma vida completamente desestruturada e não por culpa deles".

A empresa senhor Bacalhau garante que este é apenas a primeira de outras iniciativas em que vai ajudar a instituição.

Além da verba angariada no leilão a empresa, que tem fábricas na Noruega, Gafanha da Nazaré e Tondela, vai dar mais dinheiro e tentar convencer empresas de colchões igualmente a ajudarem. Até ao fim do dia não se saberá quem vai levar para casa o maior bacalhau mas seguramente será alguém com o intuito de ajudar. Certo é que no final, haverá bacalhau no prato e 30 jovens mais felizes.