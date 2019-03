Bacalhau e enguias na Gafanha mais antiga

Ouça o TSF à Mesa no restaurante Traineira

O território ocupado pelas Gafanhas, que se estende-se entre Aveiro, Ílhavo e Vagos, tem uma intensa relação com o mar. A pesca, em particular, do bacalhau, tornou-se o sustento de uma franja apreciável das gentes dos povoados que foram surgindo em terrenos pobres, pouco indicados para a agricultura.

A mais antiga das Gafanhas é a da Encarnação, no concelho de Ílhavo, inicialmente conhecida por Gafanha da Gramata - nome de planta marinha que ali crescia em abundância - ou da Maluca.

Este era a alcunha, pelo segundo casamento, de uma figura local a quem se ficou a dever mais o marido, a construção em 1848, da primitiva capela de Nossa Sr.ª da Encarnação.

Inaugurado o pequeno templo ao culto, a Gafanha passou a ser da Encarnação, designação atual da freguesia, que inclui o lugar da Barra, junto à foz do rio Vouga.

Uma das artérias fulcrais é a avenida José Estêvão, onde está situado, no rés-do-chão de um prédio moderno de dois andares, o restaurante Traineira.

Espaço marcado pelo bom gosto, ambiente confortável e decoração sóbria. A garrafeira é parte integrante do cenário.

Mesas em madeira, bem aparelhadas.

O bacalhau, que por ali tem histórica tradição, assegurada pela comunidade piscatória local que anos a fio demandou os mares da Terra Nova desafinado as vagas nos dóris, está bem representado na ementa.

Do gadídeo, tudo se aproveita: da bexiga, os chamados sames em feijoada, às línguas e às caras, fritas e acompanhadas com açorda; às bochechas e às ovas e ao lombo,

Outras opções vão da clássica posta assada com batata a murro ao misto de bacalhau abafado.

Mas, o bacalhau não é o único protagonista da ementa: as enguias são outra especialidade da casa: fritas ou em caldeirada são um pitéu bastante apreciado.

O ensopado de peixe e os filetes de polvo com açorda figuram igualmente no lote das especialidades deste restaurante onde o peixe fresco nunca falta, embora a escolha esteja sujeita ao que surgir na lota.

Com tantos e tão frescos sabores do mar, os pratos de carne são em número reduzido e praticamente limitados a bifes e carne de porco com amêijoas.

Sobremesas bem confecionadas. Boa garrafeira e serviço simpático neste restaurante com uma cozinha e que privilegia os pratos regionais.

TRAINEIRA navega em boas águas. Na Gafanha da Encarnação.

Localização: Gafanha da Encarnação (Ílhavo)

Telef.: 234 398 421 e 919 011 177