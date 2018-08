Barca poveira em boas águas

Uma das praias do litoral nortenho que figura entre as mais famosas e frequentadas é a Póvoa de Varzim. Com o verão em pleno, a iniciativa "Sai Prá Rua" proporciona ainda maior animação à zona da marginal poveira, onde se destaca a roda gigante. Visível desde o extremo sul da Avenida dos Banhos, é uma das atrações mais concorridas, embora o programa seja variado, com opções para todos os gostos e idades.

Perto dali, na rua António Graça, paralela àquela emblemática artéria e a curta distância do areal e da imponente igreja de S. José de Ribamar, o restaurante Barca destaca-se pela ementa baseada nos produtos que o oceano dá.

Peixe e marisco surgem em maioria na lista, em que se destacam várias opções de arroz, sem dúvida uma especialidade desta casa poveira, confortável, com amesendação cuidada e decoração sóbria.

A tradição petisqueira, particularmente apreciada, está bem expressa nas propostas com sabor marinho: ameijoas à Bulhão Pato; sapateira recheada; ; gambas al ajillo; camarão tigre e perceves estão entre as várias propostas. Alternativa à onda marisqueira é a alheira de caça na brasa.

Quanto a capítulo com opções mais substanciais, os arrozes surgem na primeira linha e há muito para escolher: de tamboril ou de marisco; de corvina, de lagosta ou de linguado.

Boa confeção e matéria-prima justificam a preferência da clientela por estes pratos bem apresentados.

Para um mínimo de dois comensais é a massada de tamboril, muito embora seja possível uma alternativa para os apreciadores desta espécie: feijoada ou cataplana.

Na brasa, há, regra geral, robalo ou bacalhau e, naturalmente, as populares sardinhas, indispensáveis nas festas poveiras, com enorme tradição na comunidade piscatória.

Quanto a opções cárnicas, em menor número, posta na brasa; lombo de novilho na pingadeira ou lombinhos de porco alentejano com arroz de feijão preto podem ser uma boa escolha.

Sobremesas habituais. Boa garrafeira. Serviço simpático na Barca que navega na crista da onda.

Barca

Localização: Póvoa de Varzim

Telef.: 252 619 531